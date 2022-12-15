Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te zincirleme kaza: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Siirt'te 2 otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Siirt-Kurtalan kara yolu Yağmurtepe mevkiinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ve kamyonet ile Ömer Pektaş'ın kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü Pektaş ile Özge Uçar ve Hümeyra Gül yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Siirt Trafik Kazası
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