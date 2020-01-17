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Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı17 Ocak 2020 Cuma 13:11 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 13:13
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Biçin Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliler R.D, İ.K.F. ve A.B.Ö. gözaltına alındı.
Olay yerinde, hilti ve ucu, jeneratör, kürek, bahçe çapası, çekiç, balyoz, murç ve seyyar kablo ele geçirildi.
Kaynak: AA