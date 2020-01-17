İl Merkez Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Temiz ve jandarma personeli, "Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanması" projesi kapsamında merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Boyuncuk Köyü İlkokulu'na geldi. Burada karne dağıttıkları öğrencilere balon, polar, çocuk dergisi ve Türk bayrağı hediye eden askerler, öğrencilerle keyifli anlar yaşadı.

Okul Müdürü Sertaş Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, karne dağıtım törenine jandarma ekiplerinin katılmasının mutluluk verici olduğunu belirterek "Jandarma, öğrencilerimize çeşitli hediyeler verdi. Çok renkli görüntüler ortaya çıktı. Yaptığı çalışmalarından dolayı jandarma personeline teşekkür ederiz. Çok güzel geçti." dedi.

Sınıf öğretmeni Şeyma Özkara da "Çok güzel bir karne dağıtım töreni gerçekleştirdik. Jandarmada çok ince düşünmüş. Bugün renkli bir gün geçirdik. Öğrencilerimiz mutlu oldu. Onlara çeşitli hediyeler getirmişlerdi." ifadelerini kullandı.

Karne dağıtım programının ardından askerler, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA