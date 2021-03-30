Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 15:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri fidan dikti
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş’ta jandarma, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikti.
Dulkadiroğlu ilçesi, Çınarlı Mahallesinde, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Ekipleri tarafından fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.
Orman varlığının artırılmasına katkı sağlanmak ve orman sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte çam fidanları toprakla buluştu. İl Jandarma Komutanlığı, personeline ve etkinliğe katılım sağlayanlara teşekkür etti.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Orman Yangını
Son Haberler
- 16:04
- 16:04
- 16:06
- 15:58
- 15:38
Sıradaki Haber
Eskişehir’de de yaya geçitleri kırmızıya boyandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz