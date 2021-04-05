Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Narlı Mahallesi yakınlarında, Halil G. idaresindeki tır, aynı yönde seyreden Tugay T.'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücülerden birinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan diğer sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Etiketler: Trafik Kazası Ulaşım
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