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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adnan G. idaresindeki 46 BR 938 plakalı otomobil ile Hediye Ü. yönetimindeki 06 BR 4174 plakalı otomobil, merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde çarpıştı.
Sürücü Hediye Ü. ile beraberindeki Bedia G. (42), Ayşe Ü. (2) ve Canan G. (1) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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