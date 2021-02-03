Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Fatih Mahallesi Kahramanlı Caddesi'ndeki 3 katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede alevlerin sardığı evdeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen ev sahibi Mustafa Onaran ile eşi Fatma ve annesi Fatik Onaran ambulanslarla Çağlayancerit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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