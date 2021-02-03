Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki Kışla uygulama noktasında üç aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, 35 şişe kaçak içki ele geçirildi, sürücüler H.E.Ç, M.T. ve M.D. gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
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