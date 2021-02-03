ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, projede yer alan yüksek lisans öğrencileri Esra Bayır ve Fidan Büşra Gürsoy, lisans öğrencileri Mustafa Burhanettin Göçlü ve Onur Yılmaz ile danışman öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç ve Prof. Dr. Gamze Genç, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret ederek, proje hakkında bilgiler verdi.

Proje sonucunda ERÜ bünyesinde 2 ulusal patent başvurusu yapıldığına dikkat çeken öğretim üyeleri, Türkiye'nin Kovid-19 salgını ile mücadelesine katkı vermek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Rektör Çalış da tasarımı yapan öğrenci ve danışman öğretim üyelerini tebrik etti.