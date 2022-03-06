Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Şeyhadil Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki 2 katlı evin alt katında elektrik panosunda yangın çıktı.
Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, panonun yanındaki odaya da sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.
Muhabir : Ömer Faruk Salman
Etiketler: Kahramanmaraş Yangın
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