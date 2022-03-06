Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 11:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin’de ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı
[Fotoğraf: İHA]
Artvin’de 7 Mart Deprem Haftası kapsamında “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı` yapıldı.
Artvin’de 7 Mart Deprem Haftası kapsamında “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı` yapıldı.
1-7 Mart Deprem Haftası Dolayısıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 81 ildeki tüm resmi ve özel okullarda aynı anda düzenlenen ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ Artvin’de de gerçekleştirildi.
Yeni Mahalle İlkokulunda düzenlenen tatbikatta, öğrencileri, ilk siren sesiyle sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı.
İkinci siren sesinin duyulmasıyla da okulu tahliye eden öğrenciler, bahçedeki güvenli alana geçti. Senaryo gereği okulda mahsur kalan öğrenciler ise ilk yardım ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
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