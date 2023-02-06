Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem hangi illerde hissedildi?

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi.

Depremin ardından yıkımın meydana geldiği iller ise şöyle:

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye.

76 can kaybı, 440 yaralı

SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaş hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaş yaralandı.

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin son bilgiler TRT Haber'de. https://t.co/LVC7JGOyyP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 6, 2023

Artçı sarsıntılar sürüyor

Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 50 artçı deprem meydana geldi.

Vatandaşlar sokaklara döküldü, binalar yıkıldı

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı.

Kahramanmaraş Valisi: Hasar ciddi

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi" dedi.

Malatya'da 23 kişi yaşamını yitirdi

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını açıkladı.

Şanlıurfa'da 18 kişi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Depremde şu an 18 vatandaşımız vefat etti, 67 vatandaşımız da yaralı" açıklamasını yaptı.

Diyarbakır'da 14 can kaybı

Diyarbakır'dan son gelen bilgilere göre 14 kişi hyayatını kaybetti.

Vali Ali İhsan Su, TRT Haber yayınına konuk oldu. Vali Su, şu açıklamalarda bulundu:

"Depremde 7 bina çöktü. Tüm ekiplerimiz alanda. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor."

Gaziantep'te 531 göçük var

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu" açıklamasını yaptı.

Osmaniye'de 5 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Osmaniye'den bir vatandaşın enkaz altından çıkarıldığı anlar TRT Haber canlı yayınına yansıdı.

Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Osmaniye’de bir kişi daha enkazdan çıkarıldı. pic.twitter.com/LHTCs5n1GB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 6, 2023

Kilis'te 4 can kaybı var

Kilis Valiliği, 07.15 itibarıyla 49 ihbar alındığını ve Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı. Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu sözlere yer verdi:

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.

Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Soylu: Ekipler teyakkuz halinde, 4. seviye alarm koyduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin TRT Haber'e açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu: Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde, 4. seviye alarm ortaya koyduk.@trthaber Muhabiri Elif Akkuş, AFAD Merkezi’ndeki son durumu aktardı. pic.twitter.com/ePaCI6zmkr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 6, 2023

Depremden etkilenen illerin Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa olduğunu açıklayan Soylu, şunları söyledi:

"Birçok yerden ihbar geliyor. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk işimiz arama kurtarmayı yapmak. Ekipler teyakkuz halinde, 4. seviye alarm verildi. Uluslararası yardım da içermektedir."

AFAD'dan önemli "telefon" uyarısı

AFAD, depremin ardından sosyal medya hesabından önemli bir uyarı paylaştı:

"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının."