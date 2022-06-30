Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Göksun ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde C.K'ye ait konuttan çeşitli ev aletleri ile 140 inşaat demirinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler çevredeki güvenlik kamerasından şüphelilerin S.D. (19), R.S. (23) ve F.S. (20) olduğunu belirledi.
Adreslere yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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