Son yılların en kurak kış mevsimini geçiren Elbistan’da özlemle beklenen kar yağdı. Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar, şehir merkezini kapladı.



Caddeler ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, kentte kartpostallık görüntüler oluştu.



Meteorolojinin uyarıları nedeniyle teyakkuzda olan Elbistan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri de yollarda kar temizliği yaptı. Gece boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrasında ilçe merkezinde 10 santimetrenin üzerine çıkarken, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.



Kar yağışı altında kartopu oynayan ve kardan adam yapan çocuklar, doyasıya eğlendi. Sabah saatlerinde işyerlerini açan esnaflar, dükkanlarının önünü temizleme telaşına düşerken Elbistan Belediyesi ekipleri de yollarda ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi ekipleri de, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 4 kırsal mahalle yolunu açtı.



Cumartesi günü yoğun kar beklendiğini belirten meteoroloji, gece sıcaklıklarının da eksi 10 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.