Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramankazanlı çiftçilere 1 milyon 200 bin fide dağıtıldı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'daki Kahramankazan Belediyesi, sebze üretimini artırmak amacıyla ilçedeki 600 çiftçiye, yüzde 50 hibe desteğiyle 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıttı.
Pazar alanında başlayan fide dağıtım törenine AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk ve çiftçiler katıldı.
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, burada yaptığı konuşmada, ilçedeki tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla gübre, tohum ve mazot desteğinin yanı sıra son 2 yılda belediye olarak 5 milyon sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Etiketler: Ankara Tarım Üretimi
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