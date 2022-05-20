Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keşan'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Keşan'da S.U. idaresindeki 22 FY 113 plakalı otomobil ile Ü.Ş'nin kullandığı 22 FL 046 plakalı hafif ticari araç, Nazmi Başar Caddesi ile Bülent Ecevit Caddesi yol ayrımında çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü S.U ile yanında bulunan 9 yaşındaki Ç.U yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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