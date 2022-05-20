Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'ndeki otobüs durağı yakınında 61 yaşındaki eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle dün gözaltına alınan Ş.T'nin (69) emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Maktul Nurel T'nin bir süre önce eşiyle yaşadığı evden ayrılarak, kızıyla olay yerine yakın bir apartmana taşındığı öğrenildi.

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'ndeki otobüs durağı yakınında Ş.T. (69) tartıştığı eşi Nurel T'yi (61) bıçakla yaralamıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nurel T, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.