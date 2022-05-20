Türkiye'nin her şehrinden yaklaşık 800 kişinin yer aldığı proje kapsamında öğrenciler ilk durakları Osmanlı Devleti'nin doğduğu topraklar olan Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana'nın türbesine geldi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Eğitim Daire Başkanı Mutlu Doğan, öğrencilerin Kütahya'nın Domaniç ile Bilecik'in Söğüt ilçesinin ardından Bursa ve Çanakkale'de geziye devam edeceğini söyledi.

Gençlerin tarihi mirasa sahip çıkması gerektiğini belirten Doğan, `Tarihi mirasa sahip çıkmanızı istiyoruz. Sizler yurtlarınızda aktif olarak görev yapan gençlerimizsiniz. Şu anda dünya üzerinde yeni bir kuruluşun sancısı yaşanıyor ve bu sancıyı aşacak gençler sizlersiniz. Bir günde bin yılı görüp bunları yeni nesillere taşıyacak olan sizlersiniz` dedi.

Domaniç'e gelen öğrenciler, Hayme Ana Türbesi'nin yanı sıra tarihi mekanları gezip bilgi aldı. Etkinlik, Mehter Takımı gösteriyle tamamlandı.