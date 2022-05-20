Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Polis ekipleri ev, iş yeri ve araçlarda narkotik köpeği "Pars" ile yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan 17 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Osmaniye Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü
Sıradaki Haber
Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz