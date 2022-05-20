Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Polis ekipleri ev, iş yeri ve araçlarda narkotik köpeği "Pars" ile yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli emniyete götürüldü.