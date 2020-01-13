Alınan bilgiye göre, İmrahor Caddesi, Sütlüce mevkinde, Şişli Belediyesine ait 34 ZH 5954 plakalı su tankeri, virajı alamayarak refüje çarpıp devrildi.

Tankerde sıkışan iki kişiyi kurtarmak için kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Devrilen tankeri kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA