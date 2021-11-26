Yangın saat 13:30 sıralarında çıktı. Bakkal ve marketlere cips dağıtımı yapılan kamyonetin sürücüsü aracı park ederek müşterisinin yanına girdi. Bu sırada kamyonetin kasasından alevler yükseldiğini gören çevredekiler alevlere engel olmaya çalıştı.

Kısa sürede büyüyen yangın bir binaya sirayet edince apartman sakinleri korku dolu anlar yaşayıp evlerini terk etti. Yangın tüplü müdahale yetersiz kalınca durum itfaiyeye bildirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Kamyonet kasasındaki cipsler tamamen yanarken alevlerin sıçradığı binada küçük çaplı hasar oluştu.