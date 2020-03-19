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Kafası bidonun ağzına sıkışan köpek itfaiye ekibince kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Silifke ilçesinde kafası bidonun ağzına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.
Boğsak Mahallesi'nde, kafası bidonun ağzına sıkışmış köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye giden Mersin Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Silifke Gruplar Amirliği ekibi, bidonu keserek köpeği kurtardı.
Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen köpek, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.
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