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Güncel
İHA 23.06.2023 05:03

Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 ağır yaralı

Kırıkkale'de kafa kafaya çarpışan iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 ağır yaralı
[Fotograf: İHA]

Kırıkkale'de Ahılı Caddesi'nde, M.A. idaresindeki otomobil ile S.B.'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada, sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan O.A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanenin acil servis bölümünde tedavi altına alınan 3 yaralının da sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle gaz kaçağının olduğu bir otomobilde ise itfaiye ekipleri tarafından tedbir alındı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından da iki otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. 

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