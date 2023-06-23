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Güncel
AA 23.06.2023 04:19

İşçileri taşıyan midibüs otomobille çarpıştı: 7 yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, işçileri taşıyan servis ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan midibüs otomobille çarpıştı: 7 yaralı
[Fotograf: AA]

Karadeniz Ereğli-Ormanlı kara yolu Yazıcılar köyü mevkisinde iplik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan, M.T.nin kullandığı midibüs ile F.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüsteki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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