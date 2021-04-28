Kadir Gecesi, insanlığa dünya ve ahiret mutluluğunu getiren Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece. Kur’an’ın Ramazan ayı içerisinde yer alan bu özel gecede indirilmesinin kazandırdığı değer nedeniyle Kadir Gecesi olarak anılıyor. Bu özel gecenin Ramazan ayında olduğu kesin ancak İslam alemi Kadir Gecesi’ni genellikle Ramazan’ın 27. gecesi olarak kabul ediyor.

İslam dünyası için en önemli günlerin başında gelen Kadir Gecesi, 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek.

Hazreti Muhammed’in Kadir Gecesi nasıl geçerdi?

“Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır” (Kadr, 97/3) buyrularak, bu gecenin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı ve bereketli olduğu müjdelendi.

Kadir Gecesi’nde günahların bağışlanması için samimi tövbeler edilmesi ve kişinin kendisini hesaba çekmesi affedilme için önemlidir. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, Hazreti Muhammed’in bu önemli geceden önce ibadet etmeye başladığını şöyle anlattı:

“Peygamber Efendimiz, bu kıymetli zaman diliminde ibadet etmiş olmak için, Ramazan'ın son on gününde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ibadet eder ve dünyevi işlerden uzaklaşıp mescitte itikafa çekilirdi. Ayrıca biz Müslümanların bu geceyi iyi değerlendirmesini istemiştir. İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir.”

Kadir Gecesi’nde yapılabilecek ibadetler

Kadir Gecesi’ni ihya edebilmek için Ramazan ayında ve özellikle de son on gününde teravih namazlarını kılmaya, imkanımız varsa itikafa girmeye çalışmalıyız.

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.

Kadir Gecesi’nde tesbih namazı kılınmasının önemi

Tesbih namazı cemaatle kılınan bir nafile namaz değildir. Bu konuda Hz. Peygamberden (s.a.s.) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur.

Kadir Gecesi’ne özel ayet-i kerime

Kadir suresi, Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olmasının yanı sıra, bu özel geceden bahseden ayetlerin yer aldığı sure.

“Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.”