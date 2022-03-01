Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 18:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kadınlar günü ne zaman? 2022 Dünya Kadınlar günü hangi gün?
Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor? İşte 2022 Kadınlar Günü tarihi...
Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanıyor. Dünya Kadınlar Günü bu yıl salı gününe denk geliyor.
Kadınlar sanattan politikaya, sağlıktan eğitime her alanda verdiği emekle ilham kaynağı oluyor. İşte başarılarıyla isimlerini tarihe yazdıran Türk kadınlarından birkaçı…
Kadınlar sanattan politikaya, sağlıktan eğitime her alanda verdiği emekle ilham kaynağı oluyor. İşte başarılarıyla isimlerini tarihe yazdıran Türk kadınlarından birkaçı…
Etiketler: Kadınlar Günü
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