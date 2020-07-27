Bostancı Mahallesi Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 5 katındaki dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek isteyen daire sakini Yılmaz Pamuktan'ın el ve ayak kısmında yanıklar oluştu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Pamuktan, daha sonra hastaneye kaldırıldı.