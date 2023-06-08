Açık 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 08.06.2023 05:45

Kadıköy’de kontrolden çıkan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Kadıköy’de bir otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kadıköy’de kontrolden çıkan aracın sürücüsü ağır yaralandı
[Fotograf: İHA]

Saat 04.00 sularında meydana gelen kazada otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Hakan Varan ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Araç sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili konuşan Selim Aydın, “Evde oturuyordum. Sessizliğin içinde büyük patlama gibi ses oldu. Haliyle irkildim. 7, 8 saniye kadar sürdü. Hemen apar topar geldim. Burada 3, 4 aydır kazalar oluyor. Geldiğimde araç bu vaziyetteydi. Arkadaşlar içeriden çıkarmaya çalıştılar ama çıkaramadılar. Ambulans geldi. Gençlerin daha dikkatli araba kullanması lazım” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Adana’da park halindeki çekici yanarak kül oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:51
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
06:46
Mersin'de zehir tacirlerine şafak operasyonu: 31 gözaltı kararı
06:43
Dişi timsahların tek başlarına üreyebildikleri ortaya çıktı
06:29
Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
06:28
İngiltere, kilo verdiren iğneye onay vermeye hazırlanıyor
06:23
Göç Örgütü: Bu yıl Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan binden fazla göçmen öldü
ABD'de kırmızı alarm: Hava kalitesi en kötü seviyede
ABD'de kırmızı alarm: Hava kalitesi en kötü seviyede
FOTO FOKUS
Kanada'dan gelen orman yangını dumanları nedeniyle New York'ta kırmızı alarm
Kanada'dan gelen orman yangını dumanları nedeniyle New York'ta kırmızı alarm
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ