Caferağa Mahallesi Kadife Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan bir eğlence mekanı ve üst katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.