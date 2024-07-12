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TRT Haber 12.07.2024 22:10

KADEM Ankara Temsilciliği'nden Gazze'ye yardım eli

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ankara Temsilciliği tüm geliri Gazze'ye gönderilmek üzere hayır kermesi düzenliyor.

KADEM Ankara Temsilciliği'nden Gazze'ye yardım eli

Kermes, dayanışma ve kardeşlik ruhuyla 12-13 Temmuz tarihlerinde "Gazze’ye Kardeş Payı" temasıyla temsilciliğin Hamamönü'nde bulunan binasında düzenlenecek.

Gıdadan ev objelerine, kıyafetten takıya kadar bir çok ürünün satışa sunulacağı kermes tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşecek.

Kermeste satışı yapılacak ürünler KADEM genel merkezinin valilik onaylı hesabında toplanarak Gazze'ye ulaştırılacak.

KADEM aracılığı ile Gazze'ye destek olmak isteyenler için ise valilik onaylı 'Gazze'ye Kardeş Payı' hesabı aşağıdaki gibidir.

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