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Güncel
AA 12.07.2024 20:26

İğne oyası öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler

Antalya'da yaşayan Japon yazar ve iğne oyası araştırmacısı Ikumi Nonaka, Japonya'dan Türkiye'ye davet ettiği 4 arkadaşı ile Elazığ'da geleneksel iğne oyası öğreniyor.

İğne oyası öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
[Fotograf: AA]

Türkiye'ye ilk olarak 1992'de turist olarak geldikten sonra 1995 yılında Antalya'ya yerleşen ve Türk el sanatlarına hayranlık duyan Nonaka, yıllardır farklı illerin kültürlerine özgü iğne oyası öğrenmek için bölge bölge geziyor.

Bu kapsamda Japonya’dan davet ettiği 4 arkadaşı ile Elazığ'a gelen Ikumi, Elazığ Belediyesi Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi öncülüğünde tarihi Harput Mahallesi'nde iğne oyası öğreniyor.

İğne oyası öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler

"İğne oyasını artık Japonlar tanıyor"

Yıllardır Antalya'da yaşadığını ve Türk el sanatlarına büyük hayranlık duyduğunu söyleyen Nonaka, en çok iğne oyasına ilgi duyduğunu dile getirdi:

"İğne oyası ile ilgili her yöreye özgü araştırmalarla koleksiyon yapıyorum. Koleksiyonumu Japonya’daki arkadaşlarla paylaşmak istedim. Çok sayıda seminer düzenledim, sergi açtım. İğne oyasını artık Japonlar tanıyor. İsim olarak da 'Türkçe iğne oyası' olarak anılıyor."

Sergide tanıştığı arkadaşlarının Türkiye’ye gelmek istediğini anlatan Nonaka,Türkiye'de her bölgeyi gezdi.

İğne oyası öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler

Nonaka, "Bu kez iğne oyasını merak ederek, Elazığ'a geldik. Elazığ iğne oyasının geleneksel olarak ipekten yapıldığını öğrendik. Günümüz çok güzel geçiyor. Motifler öğrendik. Bu motiflerle birlikte geleneksel adetleri de öğreniyoruz" diye konuştu.

Usta öğretici Fatma Çiftçi de Japon misafirleri Elazığ'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek, "Çok güzel bir dayanışma oldu, Japonya'dan 12 saat uçakla yol gelip, Elazığ iğne oyasını öğrendiler. Beraber farklı Türk motifleri yaptık" dedi.

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