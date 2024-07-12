Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Acıpayam ilçesi ve kent merkezinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda kimlikleri belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, sosyal medyada piyasa değerinin altında fiyatlara jeneratör, bisiklet, ayakkabı, lastik ve televizyon gibi ürünler için satış ilanı verdiği, alıcılara güven sağlamak amacıyla ürünlerin gönderildiğine dair kargo evrakı paylaştıkları belirlendi.

Kargo ile maddi değeri çok düşük olan ürünler gönderen şüphelilerin 92 kişiyi mağdur ederek 340 bin 105 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.