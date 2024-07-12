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Güncel
AA 12.07.2024 17:45

Başkentte sahte sertifika dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işlediği iddia edilen 16 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başkentte sahte sertifika dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: DHA]

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte sertifika, SRC belgesi, silahlı ve silahsız güvenlik kimliği düzenleyen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri ve vatandaşlara iş vaadinde bulundukları iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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