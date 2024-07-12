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Güncel
AA 12.07.2024 17:39

Çubuk'ta salatalık hasadı başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde salatalık hasadı mesaisi başladı.

Çubuk'ta salatalık hasadı başladı
[Fotograf: AA]

İlçede 5 bin dekar alanda ekilen salatalıktan yıllık 20 bin tonun üzerinde ürün alınıyor.

Üretici Ahmet Terhan, salatalık hasadında ilk ürünleri almaya başladıklarını söyledi.

Çubuk'ta salatalık hasadı başladı

Salatalıkların her gün toplanması gereken bir ürün olduğunu ifade eden Terhan, şunları söyledi:

"Bu yıl yağışlar mevsiminde yağmadı, bu nedenle bazı olumsuzluklara maruz kaldık. Dönümde 2 ile 3 ton verim bekliyoruz. Salatalık fiyatlarının turşu üreticileri ile çiftçilerin yapacağı toplantının sonucunda belirleyeceğiz. İnşallah bereketli bir yıl olur. Önümüzdeki haftalarda tam verim ortaya çıkar. Önümüzdeki haftalarda üretici arkadaşlarla, turşucu arkadaşlar bir araya gelip bir fiyat çalışması yapacak. Çubuk salatalığı havasından, suyundan ve cinsinden diğer salatalık cinslerinden ayrılıyor. Çubuk salatalığından kendine has yetiştirilme tarzıyla ve yapılışıyla damaklarda iz bırakan bir turşu oluyor."

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