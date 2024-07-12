Çorum'da dere yatağına devrilen otomobildeki yaralılar insan zinciriyle kurtarıldı

Çorum-Yozgat kara yolunda seyreden Murat Demirci idaresindeki otomobil, Elicek mevkiinde yağışlı hava nedeniyle yoldan çıkarak dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile Kamile B. ve Tülay B., itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İnsan zinciri yardımıyla dere yatağından ambulansa taşınan 3 yaralı, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Murat Demirci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamile B. ve Tülay B. ise ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.