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Güncel
İHA 12.07.2024 20:52

Çorum'da dere yatağına devrilen otomobildeki yaralılar insan zinciriyle kurtarıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralıları kurtarmak için insan zinciri oluşturuldu.

Çorum'da dere yatağına devrilen otomobildeki yaralılar insan zinciriyle kurtarıldı
[Fotograf: İHA]

Çorum-Yozgat kara yolunda seyreden Murat Demirci idaresindeki otomobil, Elicek mevkiinde yağışlı hava nedeniyle yoldan çıkarak dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile Kamile B. ve Tülay B., itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İnsan zinciri yardımıyla dere yatağından ambulansa taşınan 3 yaralı, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da dere yatağına devrilen otomobildeki yaralılar insan zinciriyle kurtarıldı

Sürücü Murat Demirci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamile B. ve Tülay B. ise ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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