Alınan bilgilere göre İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafında yapılan çalışmalar sonucunda, bazı mahallelerde kaçak tütün satışı yapıldığı tespit edildi.

3 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, bir adet sigara sarma makinası, 4 bin adet boş makaron, 8 kilo bandorolsüz kaçak tütün ve doldurulmuş satışa hazır 45 bin sigara ele geçirildi.

Kaçak tütün dolumu yaparak satışa sunduğu iddiası ile şüpheli O. Y. gözaltına alındı.