Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 29 Aralık 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,34 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 29 Aralık güncel döviz kurları…
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,34 seviyesinde işlem görüyor.
ün en yüksek 7,5897 ve en düşük 7,4075 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,9 değer kaybıyla 7,4475'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 7,4280'den işlem gördü.
Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 9,0970'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,0360'tan satıldı.
29 Aralık güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
PAZARTESİ
|
SALI
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,4470
|
7,4480
|
7,3480
|
7,3490
|
Avro
|
9,0930
|
9,0940
|
9,0060
|
9,0070
|
Sterlin
|
10,0170
|
10,0670
|
9,9070
|
9,9560
|
İsviçre Frangı
|
8,3390
|
8,3800
|
8,2940
|
8,3360
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,4170
|
7,4970
|
7,3180
|
7,3980
|
Avro
|
9,0530
|
9,1330
|
8,9660
|
9,0460
|
Sterlin
|
9,9570
|
10,1670
|
9,8470
|
10,0570