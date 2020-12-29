Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,34 seviyesinde işlem görüyor.

ün en yüksek 7,5897 ve en düşük 7,4075 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,9 değer kaybıyla 7,4475'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 7,4280'den işlem gördü.

Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 9,0970'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,0360'tan satıldı.

29 Aralık güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: