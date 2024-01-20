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Güncel
DHA 20.01.2024 16:08

Kaçak ördek avında 52 bin lira ceza

Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki Akgöl'de kaçak olarak ördek avlayan 5 kişiye, toplam 52 bin TL para cezası kesildi.

Kaçak ördek avında 52 bin lira ceza

Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Akgöl'de kaçak avcılara yönelik denetim yaptı.

Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen denetimde mevzuata uygun hareket etmeyen kaçak avcılar tespit edildi. Göle yeşilbaşlı ördekleri ayaklarından halkayla bağlayıp bıraktıktan sonra başka ördekleri avlayan 5 kişi yakalandı.

Bu yöntemle yakalanan 26 ördeğe de el konuldu. Uygulama kapsamında kayıt dışı 14 barınak da yakılarak imha edildi. 5 kişiye ördek başı 2 bin TL olmak üzere toplam 52 bin TL para cezası uygulandı.

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