Doğanyurt ilçesine bağlı Düzağaç köyü mevkisinde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Ekipler kaçak kazı yapan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şahıslara, sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri nedeniyle toplam 15 bin 750 lira para cezası uygulandı. Ruhsatsız av tüfeği bulunduran bir kişiye de 866 lira para cezası verildi.