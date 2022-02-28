Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak avlanan 7 kişiye yasal işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsaldaki farklı noktalarda 1 haftada gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 7 kişi yakalandı.
10 kınalı keklik, 5 kum kekliği ve av tüfeğiyle yakalanan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Keklikler, Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: Kaçak Avcılık Kaçakçılık Şanlıurfa
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