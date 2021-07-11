Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 18:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanacak?
Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bayram kaç gün olacak? Kurban Bayramı kaç gün olacak?
Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramda ek salgın tedbirleri olacak mı? Bu soruların cevabı için gözler yarın kabine toplantısına çevrilecek.
Beştepe’deki toplantıda, salgında son tablo ve aşılama süreci de gündemde olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 15.30’da başlayacak.
Toplantının ardından Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.
-Bayram tatili kaç gün olacak?— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 11, 2021
-Bayramda ek tedbirler olur mu?
Gözler yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında olacak.https://t.co/jKKWRLDC68 pic.twitter.com/m8WYsrghd1
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