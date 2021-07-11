Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramda ek salgın tedbirleri olacak mı? Bu soruların cevabı için gözler yarın kabine toplantısına çevrilecek.

Beştepe’deki toplantıda, salgında son tablo ve aşılama süreci de gündemde olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 15.30’da başlayacak.

Toplantının ardından Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.