Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarmadan kış lastiği denetimi
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Van'da İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kontrol noktalarda kış lastiği denetimi yaptı.
Kent genelinde birçok aracı durduran ekipler, kış lastiği takılıp takılmadığını kontrol etti.
Kış lastiği takmayan sürücüleri uyaran ekipler, kar lastiğinin önemi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.
Etiketler: Kış Lastiği Jandarma Genel Komutanlığı Denetim
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