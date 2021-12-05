Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada, 70 paket halinde 35 kilo 824 gram eroin bulundu.

Sürücü N.T. gözaltına alındı.