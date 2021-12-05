Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'da bir araçta 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada, 70 paket halinde 35 kilo 824 gram eroin bulundu.
Sürücü N.T. gözaltına alındı.
Etiketler: Van Uyuşturucu Narkotik
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