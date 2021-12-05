Aksoy, fırıncıların tüm gider kalemlerindeki maliyetlerin yükseldiğini belirtti.

Bu nedenle ekmeğe zam yapma kararı aldıklarını aktaran Aksoy, "Fırınların un ve diğer kalemlerdeki maliyetleri yükseldi. Fırıncı esnafımızla yaptığımız istişarelerde ekmeğe 50 kuruş zam yapma kararı aldık. Aldığımız bu karar onaylandı ve ilimiz genelinde 2 lira olan 230 gram pide ekmek ile 240 gram somun ekmek fiyatı 2 lira 50 kuruş oldu." diye konuştu.