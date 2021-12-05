Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Gaziantep FK maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Ligde 11 puan ve averajla 18. sırada yer alan Göztepe, ligde galip gelemediği son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. İç sahada da 5 maçtır galip gelemeyen sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

İzmir temsilcisi, ligde geçen sezondan bu yana 22 maçtır kalesini gole kapatamadı.

Göztepe'de Marko Mihojevic'in sakatlığı bulunuyor.

- Gaziantep FK'ye karşı galibiyeti yok

Spor Toto Süper Lig'de rakibiyle 5. kez karşılaşacak Göztepe, daha önce 4 müsabakada 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 4 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 6 gol gördü.