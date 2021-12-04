Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki müstakil evde, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerinin aracı, manevra sırasında foseptiğe düştü.

Ekipler, önce yangını söndürdü daha sonra kendi araçlarını çıkarmak için çalışma yaptı.

Yağmura rağmen mücadele eden ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından aracı kurtardı.