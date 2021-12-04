Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin çarptığı 4 koyun telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otomobilin çarptığı 4 koyun telef oldu.
İbrahim Gök idaresindeki otomobil Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında yola aniden çıkan koyunlara çarptı.
Kazada sürücü yara almazken, 4 koyun telef oldu.
Hayvanların yola savrulması nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin ve hayvanların kaldırmasıyla ulaşıma açıldı.
Etiketler: Aksaray Hayvancılık
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