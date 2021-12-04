3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Karaman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen programda görme engelli Mustafa Yılmaz, Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Oğuzhan'ı makamında ziyaret etti.

Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Oğuzhan, Mustafa Yılmaz'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Mustafa Yılmaz daha sonra Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Doğan Yeni ile birlikte müdürlüğe bağlı ekiplerin telsizle yönlendirildiği Haber Merkezi'ni ziyaret etti.

Polislik mesleğine ve telsizlere büyük ilgi duyan Mustafa Yılmaz, gerçekleştirdiği ziyaretinde bu hayaline bir günlüğüne de olsa kavuştu.

Telsizden tüm ekiplere seslendi

Mustafa Yılmaz burada telsizden anons ederek, “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ben görme engelli kardeşiniz Mustafa Yılmaz. Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere bütün emniyet camiasını gururla selamlıyorum. Engelliler adına hepinize saygılarımı sunarım. Görevlerinizde başarılı olmanızı temenni ederim” diyerek telsizden tüm ekiplere selendi.

Mustafa Yılmaz, Emniyet Müdürlüğünü ve Haber Merkezini rüyalarında gördüğünü söyleyerek, telsizlere karşı ayrı bir ilgisinin olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, “En büyük hayalimdi burası benim. Haber Merkezine ve telsizlere karşı ayrı bir ilgim var. Bugün gerçek manada benim için özel bir gün. Evime vardığım zaman oğlum ile bunu paylaşacağım. Bana bugün bunu yaşatan başta Emniyet Müdürümüz olmak üzere herkese çok teşekkür ederim” dedi.