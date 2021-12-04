Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da bir kadının otomobili gece yarısı kurşunlandı
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya'da gece saatlerinde bir kadının otomobiline pompalı tüfekle ateş açıldı. Otomobil sahibi kadın araçtan dakikalar önce inmeyi başardı.
Sakarya’nın Karasu ilçesi Karasu Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde gece saatlerinde E.D. isimli bir kadına ait otomobil, evinin önünde park halindeyken kurşunlandı.
Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler, E. D.’nin aracının bulunduğu sokağa pompalı tüfekle ateş açtı.
Kadın aracını park ettikten dakikalar sonra tüfekten çıkan mermiler, araca ve çevre binalara isabet etti.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokağı güvenlik çemberine aldı.
Ekipler, yaşanan olay sonrası olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Sakarya
Son Haberler
- 18:28
- 18:22
- 18:05
- 17:51
- 18:21
Sıradaki Haber
Otomobilin çarptığı 4 koyun telef oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz