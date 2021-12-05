Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Özalp ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Gözdeymez Mahallesi'nde sokak köpeklerinden kaçarken elektrik direğine çıkan kedi, bulunduğu yerde mahsur kaldı.
Durumu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber etti.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenle kediyi bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.
Etiketler: İtfaiye Sokak Hayvanları Van
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